"Во всем виноваты поляки": герой РФ Толбоев грозит войной из-за смерти Качиньского

В интервью Sobesednik.ru Магомед Толбоев защитил российских диспетчеров и назвал «придурками» польских летчиков, управлявших президентским самолетом.

10 лет назад самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли, включая президента страны Леха Качиньского. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.

На днях Генеральная прокуратура Польши заявила, что их страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. В Москве уже прокомментировали, что своих не выдадут.

О претензиях польских властей к российским диспетчерам Sobesednik.ru поговорил с заслуженным летчиком-испытателем, генерал-майором, Героем Российской Федерации Магомедом Толбоевым.

Магомед Толбоев // Фото: скриншот с YouTube

– С чем связан очередной всплеск претензий к российской стороне 10 лет спустя?

– Надоели они уже! Полностью виновата польская сторона. При чем тут мы? Все, что мы могли, сделали. Военный аэродром, на который садился самолет президента Польши, не первой категории, на нем нет навигационных систем. Они знали, куда летят, это военный аэродром, который в соответствии с военными требованиями существует для российского министерства обороны.

Говорю это как профессионал. На всякий случай: я не русский, я аварец. Но я русский офицер, поэтому держу честь!

Ни при чем тут Россия! И диспетчеры тут ни при чем! Виноват тот, кто этим рейсом руководил, – администрация президента Польши с борта самолета.

Что они хотят – эти поляки? Еще пару слов – и Дагестан войдет в Польшу! Без конца одно и то же.

У меня была польская делегация, я как профессионал объяснил им всё по-человечески. Они поняли. А теперь опять не понимают. Мы что, 100 лет об этом будем говорить?

– Могли ли российские диспетчеры повлиять на ситуацию с самолетом Качиньского?

– Нет, нет и еще раз нет! Российские диспетчеры заранее предупредили обо всем президентский самолет. Все сказали: погодные условия, подходы и т.д. Технические условия этого аэродрома не позволяли обеспечить диспетчерам подход, и польский борт знал об этом заранее.

– Командир самолета выполнял команды диспетчеров?

– Ничего они не выполнили. Они тупо шли под руководством своего начальника (президента Качиньского. – Прим. Sobesednik.ru). Поляки виноваты во всем! Россия сделала все возможное, чтобы их принять. Но они тупо шли без барометра давления.

Придурки! По-нашему, по-летчиковскому, сидели в кабине при-дур-ки. А кто ими управлял? Еще один придурок. В общем, три придурка один за другим убили самолет, а теперь Россия виновата. В чем?

– Как, по-вашему, должна отвечать российская сторона на подобные претензии Польши?

– Очень просто: послать подальше! Если бы это происходило при Сталине, все эти поляки сидели бы уже в тюрьме в Сибири. Создали бы группу «Лесоповал», пели бы песни.

Послушайте, поляки! – обращается к оппонентам Магомед Толбоев. – Вы виноваты, вы должны оплатить все расходы за то, что произошло. Россия вас принимала как гостей – и вы плюете в нее...

Анатолий Салунов.