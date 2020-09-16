Верховный суд РФ проигнорировал решение ЕСПЧ по делу Удальцова

Первый заместитель генпрокурора признал приговор в отношении политиков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева законным. Президиум Верховного суда РФ отказался отправить их дело на пересмотр, несмотря на то, что ЕСПЧ признал преследование политиков незаконным, пишет ТАСС.

В 2012 году координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и экс-помощник депутата Госдумы Леонид Развозжаев стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках в 2012 году.

«Дело должно быть направлено на новое рассмотрение, так как этот приговор не имеет доказательной базы. В результате я имею судимость, которая значительно меня ограничивает, не позволяя участвовать в выборах и свободно перемещаться», — сетует Удальцов.