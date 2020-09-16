Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко и сохранность правительства

Светлана Тихановская, один из лидеров белорусской оппозиции, которую многие внутри страны считают новым президентом Беларуси, пообещала предоставить Александру Лукашенко гарантии безопасности и «даже больше», если он мирно покинет свой пост.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе»,

— ответила она на вопрос журналистов украинского издания LB.ua.

Также, по её словам, в случае ухода формального президента, не будет нужды в массовых перестановках в правительстве, многие члены которого «наверняка находятся на своем месте»: «Это люди профессиональные, они знают, как работать. Из-за того, что у нас любая инициатива пресекается, из-за того, что у нас система запугивания в вертикали власти, они не могут высказать свое мнение, работать так, как считают нужным, не могут пойти на диалог с людьми, потому что это не приветствуется свыше», — поясняет Тихановская.

Она также пообещала за недолгое время своего руководства страной не проводить серьезных реформ, а вместо этого «сохранить какую-то стабильность»: «Никаких серьезных изменений в стране пока не будет», — сказала Тихановская. Напомним, что её главным предвыборным обещанием было проведение новых честных выборов через полгода. Также она намеревалась выпустить всех политзаключенных.

По словам оппозиционного политика, выдворенной из страны, забастовки на белорусских предприятиях также нельзя считать полностью завершившимися. Она пояснила, что люди находятся под серьезным давлением со стороны руководства, «у людей семьи», но сам протест остается, приобретая новые формы, в том числе и «итальянскую забастовку» (когда работники специально выполняют свои задачи медленно и неэффективно):