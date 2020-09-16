Россиян планируют штрафовать на 30-60 тысяч за призывы к отчуждению территорий

В комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству дали положительное заключение по законопроекту об ответственности за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

Статью планируют внести в КоАП, но при повторном нарушении будет предусмотрена уголовная ответственность. Для граждан предусмотрена ответственность в виде штрафа от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч. Примерно в полтора раза штрафы будут больше, если призывы осуществлены посредством СМИ.

Вместе с тем комитет рассматривает законопроект о внесении в Уголовный кодекс статьи об ответственности за действия по отчуждению территорий России. За это предлагают сажать на срок до 10 лет. Все эти поправки предлагают внести в рамках принятых поправок в Конституцию РФ.