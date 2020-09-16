Разведка РФ не нашла в белорусских протестах ничего общего с интересами граждан

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что за протестами в Беларуси стоят западные спецслужбы, а цели граждан Республики вовсе не пересекаются с «истинными» задачами заговорщиков. Его слова приводит РИА Новости.

«В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти". Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан», — сказал глава СВР.

При этом он не стал объяснять, в чем конкретно, по его мнению, заключаются интересы белорусского народа, а в чем — западных спецслужб. По словам самих протестующих, их ключевой задачей является уход Александра Лукашенко. Напомним, что перед выборами Лукашенко заверял, что протесты в стране инспирирует Кремль.

Ранее Нарышкин подтвердил, что канцлер Германии могла выдумать отравление Алексея Навального, когда об этом заявил Лукашенко, но после опубликованной аудиозаписи «перехвата» «Берлина и Варшавы» он это больше не комментировал, хотя оригинал этих «перехватов» белорусская сторона передала российской. Лукашенко отдельно уточнил, что за всеми подробностями стоит обращаться к российской разведке, но никаких комментариев по этому поводу нет до сих пор.