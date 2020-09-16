Марию Колесникову обвинили в публичных призывах к захвату власти

Одной из лидеров белорусской оппозиции, члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявлены обвинения по части 3 статьи 361 УК Беларуси о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики, совершенных с использованием СМИ и интернета. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета страны.

Напомним, что Колесникова была похищена силовиками 7 сентября. На следующий день её насильно пытались выдворить из страны, но она порвала свой паспорт и выпрыгнула из окна автомобиля, после чего её вновь схватили. На следующий день оппозиционного политика обнаружили в одном из следственных изоляторов Минска. Вскоре её переправили в Жодино.

Сама Колесникова потребовала от Следственного комитета возбудить уголовные дела против похитивших её сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые также угрожали ей уголовным сроком в 25 лет и убийством. Дело не заведено.