Компания, чьё ПО блокировало интернет в Беларуси, заявила о нарушении права человека

Компания Sandvine заявила о расторжении лицензионного соглашения с руководством Беларуси, пишет Bloomberg. Именно её программные продукты позволили властям Республики «глушить» интернет в течение нескольких дней во время массового насилия над протестующими.

В фирме считают, что белорусские власти дополнили код её программного обеспечения таким образом, чтобы блокировать свободный поток информации во время протестов: граждане страны лишились на время возможности пользоваться тысячами сайтов, среди которых как информационные ресурсы вроде CNN и «Би-би-си», так и социальные сети YouTube, Twitter, Facebook, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber и поисковик Google. Там уверены, что это является нарушением прав человека.

Тем не менее это повлечет лишь отказ от обновления софта и прекращение технической поддержки.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что интернет отключает не руководство страны, а некто из-за рубежа.