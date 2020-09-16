Чеченское ВГТРК показало маску Кадырова от "европейских провокаторов"

В Чечне твиттер-аккаунт местного ЧГТРК «Грозный» опубликовал кадры с маской, которая аутентично повторяет черты лица Рамзана Кадырова, главы республики.

В ссылке указывается аккаунт edit_net в Instagram, где образец маски Кадырова представлен в очках и без них. В записи утверждается, что эту маску подготовили «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий», чтобы провести провокации против политика.

Утверждается, что операция против Кадырова получила кодовое название «Двойник». Какую именно провокацию придумали против главы Чечни, пока неизвестно.