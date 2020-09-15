Цепкало сообщил о подготовке документов для привлечения Лукашенко к суду в Гааге

Александра Лукашенко хотят привлечь к ответственности в суде Гааги из-за насилия против участников протестов в Беларуси.

Как рассказал на своем YouTube-канале незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, группа иностранных юристов уже готовит необходимые для этого документы.

По словам Цепкало, в настоящий момент происходит сбор показаний всех пострадавших от действий силовиков в первые дни после президентских выборов 9 августа.

Отвечая на вопрос, какой должна быть реакция Запада на происходящее в Белоруссии, Цепкало сказал, что будет «более чем достаточно», если ЕС введет против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.

По мнению президента российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина, инициатива Цепкало не имеет перспектив, пишет «РИА Новости». Юрист обратил внимание на то, что в Гааге существует несколько судов, в частности, Международный уголовный суд, участником которого Белоруссия не является, поэтому привлекать кого-либо из числа руководства страны через него невозможно, и Международный суд ООН, который не примет к рассмотрению дело без согласия официального Минска.