Активистку Полюдову будут судить за оправдание терроризма в частной беседе

В отношении активистки Дарьи Полюдовой возбуждено очередной уголовное дело. Теперь об оправдании терроризма в связи со стрельбой на Лубянке от 19 декабря, пишет «Медиазона» со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Дело инициировало управление ФСБ по Москве. Адвокат Полюдовой Леонид Соловьев поясняет, что активистка оправдывала действия стрелка Манюрова в частной беседе со своим соратником, а проходившие мимо люди могли услышать ее слова.

Напомним, в результате стрельбы на Лубянке погибли три человека, включая самого стрелка Евгения Манюрова, и еще пять человек пострадали. Но дела о терроризме не возбуждалось. Разбирательство велось по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее Полюдова уже была судима по статьям о призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности. А в январе активистку задержали за призывы к сепаратизму и оправдание терроризма в соцсетях.