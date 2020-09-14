"Жаловался на угрозы и давление": куда Сергей Фургал мог пропасть из СИЗО?

Друзья и близкие экс-губернатора Хабаровского края встревожены его исчезновением. «Не выйду – бейте тревогу», – говорил он.

Сергей Фургал не вышел на встречу с правозащитниками. По словам представительницы ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Евы Меркачевой, ранее с экс-губернатором была договоренность, что его невыход будет сигналом о том, что что-то не так. Представитель Фургала Надежда Томченко рассказала Sobesednik.ru, что ей известно на данный момент.

– Почему Фургал не вышел к правозащитникам?

– Сложно сказать. Я связывалась с сыном Сергея Ивановича, он так же встревожен. Никто не знает, почему он не вышел. Сделали запросы адвокатам, но они на данный момент тоже ничего не знают и увидят Сергея Ивановича не раньше 16 сентября, на которое назначено судебное заседание по мере пресечения.

– Адвокаты не имеют доступа к Фургалу между судебными заседаниями?

– Нет. Как я поняла, они не могут увидеться со своим подзащитным в любой момент. Они участвуют в следственных действиях и имеют доступ несколько раз в месяц.

– Это меньше, чем у других подследственных, как правило?

– Думаю, что да. Хотя об этих тонкостях судебной системы лучше спрашивать юристов.

– Как по-вашему, мог Сергей Иванович сейчас подать сигнал, что с ним что-то не так?

– Я знаю про эту договоренность, Ева рассказывала. Почему не вышел? Разные причины могут быть.

Может, ему не сказали, кто именно пришел. С Мистрюковым (проходит по одному делу с Фургалом. – Прим. Sobesednik.ru) была аналогичная ситуация — он не знал, какой посетитель его спрашивает, и тоже не вышел. Может, ему вообще не сообщили... Здесь можно только догадки строить, а мне бы не хотелось этого делать. Но если это элемент давления или ему не сообщили о визите правозащитников, Сергей Иванович не тот человек, который будет молчать о нарушении своих прав.

– Что известно об условиях его содержания?

– Почему-то представители ОНК не могут попасть к нему в камеру, они всегда общаются в комнате для встреч.

Это странно, потому что условия содержания — главное, что они должны обсуждать. И проверять эту информацию: есть ли у него кровать, умывальник, получает ли он письма и так далее. Но тут они почему-то не могут увидеть картину своими глазами.

– Но жалоб он не высказывал?

– У нас информация от Сергея Ивановича обрывочная — в основном, с судебных заседаний или редких встреч, когда их разрешают.

Например, на последнем судебном заседании по определению меры пресечения он успел сказать, что на него оказывают давление, и после этого журналистов вывели из зала – открытая часть резко закончилась. То есть надо понимать, что не все ему позволят рассказать. Но я знаю, что те вещи, которые ему родственники передают, он получает.

– А свидания с родными ему сейчас разрешают?

– Я знаю, что сын должен был увидеться с ним, но после последнего заседания возникли какие-то проблемы с этим.

Есть предположение, что это произошло после того, как Сергей Иванович заявил в зале суда, что на него оказывается давление, рассказал минимально, что поступают угрозы в отношении его супруги и дочери. После этого начались какие-то бюрократические сложности с организацией свиданий.