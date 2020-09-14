ОП за две недели насчитала около ста серьезных провокаций, связанных с выборами

Общественной палате (ОП) удалось обнаружить приблизительно три тысячи ложных сообщений о нарушениях на выборах.

Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя главы Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

По его словам, примерно 100 сообщений можно считать серьезными провокациями, «которые должны были вызвать дестабилизацию в масштабах муниципалитета или региона».

В качестве примера Малькевич привел ситуацию в Новосибирске, где распространялись сообщения о том, что комиссия заключила соглашение с судебными приставами, позволяющее выявлять должников и взимать с них задолженность на участках.

Уточняется, что в общей сложности ОП зарегистрировала 23 сообщения о несоблюдении основных положений законов о выборах, которые были связаны, в частности, с нарушением порядка ведения списков избирателей, отсутствием доступных данных о кандидатах и недостаточной информированности населения о расположении участков. Еще в 65 заявлениях речь шла о конфликтных ситуациях между членами комиссий и избирателями.

Уточняется, что мониторинг, в ходе которого были выявлены фейки, велся на протяжении двух недель.

Ранее об увеличении ложной информации о нарушениях на выборах сообщал председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.