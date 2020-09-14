Максим Шевченко о прошедших выборах: мы наблюдаем борьбу элит за власть над страной

О борьбе за власть, которая в последнее время все активнее разворачивается между правящими российскими элитами, не говорят сегодня только те из экспертов, кто относит себя к лоялистам Кремля и партии власти. В действительности же большая часть политологов ситуацию давно оценивает как почти критическую. Так, еще ранее можно было услышать о том, что в России за спиной у президента Владимира Путина действуют несколько правящих групп, каждая из которых преследует свои интересы и намеревается перехватить инициативу и власть в стране.

Между тем, если прежде о возможном противостоянии элитных группировок говорили на фоне кадровых перестановок, принятия конкретных законодательных решений и изменения векторов внешней и внутренней политики, то сейчас появилась возможность обсуждать эту теорию сквозь призму прошедших в минувшее воскресенье региональных выборов.

Оценить ситуацию с этой точки зрения не так давно взялся известный российский политик, общественный деятель и журналист Максим Шевченко. Эксперт при этом отметил, что прошедшие выборы фактически стали свидетельством того, что выборов как таковых в стране больше нет, поскольку все существовавшие прежде электоральные процедуры окончательно попраны, а действующая власть максимально использовала имеющийся в ее распоряжении административный ресурс для достижения необходимого результата. Кроме того, по мнению журналиста, наибольший интерес в нынешнем году представляют выборы губернаторов, поскольку именно их он называет свидетельством того, что конфликт между российскими элитами усугубляется и борьба за власть в России идет полным ходом.

«Прошедшие 13 сентября региональные выборы показали, что в России выборов больше нет. Никаких электоральных процедур, которые можно было бы назвать демократическими или конституционными, больше не существует. Мы наблюдали совершенно откровенное, наглое, технологическое, финансовое, административное превосходство власти, которая использовала все ресурсы для достижения конкретного результата.

Результат заключался даже не в том, что «Единая Россия» победила – мы, скорее, наблюдали конфликт кремлевских групп: в частности, на уровне выборов губернаторов было совершенно очевидно, что часть губернаторов шли от Кириенко, другая часть – от «Единой России» и, соответственно, Дмитрия Медведева. Как они различались? Достаточно просто: те, кто шел на выборы как единоросс и активно маркировал себя этой партией, усиливал ее, а те, кто шел как самовыдвиженец – действовал против «Единой России».

Ситуация в смысле конфликта элит усложняется. Мы наблюдаем борьбу двух элитных группировок за власть над страной», – заявил Максим Шевченко.