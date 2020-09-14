Макрон в разговоре с Путиным подтвердил отравление Навального "Новичком"

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что французская лаборатория подтверждает факт отравления оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

Об этом в своем Telegram-канале пишут РИА Новости со ссылкой на Елисеевский дворец.

Ранее о том, что Навальный был отравлен «Новичком» заявил немецкий Бундесвер. Также сегодня правительство Германии сообщило, что в результате двух других независимых экспертиз образцов Навального, проведенных лабораториями Франции и Швеции, эта информация также подтверждается.