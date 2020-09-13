Зюганов не будет признавать выборы там, где КПРФ до них не допустили

В КПРФ заявили, что не намерены признавать результатов выборов в тех регионах, где из-за недопуска были отстранены их выдвиженцы. Об этом в ходе брифинга заявил председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов.

«Мы не признаём выборов, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов», — приводит его слова РИА Новости.

В чем конкретно будет выражено непризнание выборов, партийный лидер не уточняет.

Напомним, что значительную часть кандидатов от КПРФ также поддерживало и «Умное голосование» Алексея Навального, их доля составила 57% от всех рекомендаций на выборах в региональные парламенты.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия власти одержала на этих выборах «убедительную победу».