В Верховной раде подозревают Порошенко в планах свергнуть Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин в эфире телеканала Zik предположил, что бывший президент страны Петр Порошенко намерен сместить с должности действующего главу государства Владимира Зеленского, передает «Коммерсантъ».

«В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — заявил Кузьмин, основываясь на выступлении экс-главы Совета нацбезопасности Александра Турчинова. Уточняется, что он выразил недовольство действиями правительства по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кузьмин сообщает, что Порошенко организует сбор подписей следственной комиссии по расследованию деятельности действующей власти. При этом в случае, если у него не получится использовать этот метод против Зеленского, он планирует обвинить парламент в недееспособности и организовать массовые акции протеста.