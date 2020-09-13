В Орле аннулировали 438 бюллетеней из-за одного почерка в книгах избирателей

В Орле эксперт движения «Голос» Дмитрий Краюхин добиля аннуляции 219 комплектов бюллетеней (438 листов) на выборах Орловского городского совета.

Наблюдатели от партии «Справедливая Россия» заметили, что на участке №121 множество граф в книге учета избирателей заполнены одинаковым почерком. В большинстве строчек были заполнены все графы, кроме личной подписи, но при этом стояли отметки о выдаче бюллетеня.

На УИКе попытались объяснить это так, будто избиратели сами забили расписаться из-за наплыва граждан, желающих принять участие в голосовании. На место выехали сотрудники полиции и ночью эксперту от «Голоса» удалось добиться аннуляции собранных голосов, пишет Znak.com.