В Общественной палате предупреждают о росте числа фейков о нарушениях на выборах

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил об увеличении ложной информации о нарушениях на выборах, пишет ТАСС.

«Иногда это происходит случайно, из-за того, что люди не понимают, что происходит. Но, как правило, в том числе распространяется ложная информация», — говорит член Общественной палаты.

Так, в пример он приводит случай из Соликамска, где появилась информация о принуждении студентов голосовать при педагогическом колледже. Утверждалось, что голосование проводилось по ксерокопиям паспортов. Прокуратурой была проведена проверка и данные не подтвердились.

Ранее Sobesednik.ru писал об иных инцидентах, произошедших в первые дни досрочного голосования.