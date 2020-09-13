В Беларуси в ход пошли водометы и светошумовые гранаты. У ОМОНа снова ружья

МВД Беларуси отрицает, что в элитном коттеджном поселке «Дрозды» было применено боевое оружие. Ранее об этом сообщал «Интерфакс», агентство писало, что была открыта стрельба в воздух. Об этом также писали ряд других СМИ. Nexta опубликовала видео, на котором видно, как человек в штатском стреляет в воздух.

Также МВД отрицает применение светошумовых гранат, хотя об этом сообщают некоторые Telegram-каналы и «Еврорадио» и «Наша Нiва». Это также имело место в «Дроздах», где живет белорусское руководство. Светошумовые гранаты в Беларуси не применялись с первых дней протеста.

В Бресте против протестующих применили водомет. Также в городе вооруженные силовики бегают по дворам и задерживают людей.

Власти страны попросили операторов связи отключить в Минске интернет. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба МТС.

В Минске люди начали возводить баррикады на улице Тимирязева, пишет «Интерфакс». Также отмечается, что власти угрожали за это уголовным преследованием для всех людей от 16 лет и старше.

В Жодино майор милиции в лицо ударил женщину, которая снимала его на видео. В результате удара она упала на землю.

В Новополоцке толпа протестующих прогнала ОМОН, который начал задерживать людей: люди сперва начали отбивать людей, которых тащили в один микроавтобус, вскоре после чего силовики запрыгнули внутрь и уехали, затем митингующие побежали ко второму микроавтобусу, представители которого последовали примеру коллег.