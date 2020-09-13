МИД Украины осудил проведение российских выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в связи с проведением российских выборов на территории полуострова Крым.

«Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», — цитирует текст МИДа «Крым.Реалии».

Ведомство обратилось к международному сообществу с призывом не признавать проведенные в Крыму и Севастополе выборы, а также расширить санкции по отношению к РФ и усилить политико-дипломатическое давление.

13 сентября в России — единый день голосования. В Крыму проходит голосование за кандидатов в депутаты в российском парламенте Крыма, за депутата Раздольненского сельского совета и за депутата Симферопольского городского совета.