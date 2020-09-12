Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах в гордуму

Кандидат в депутаты гордумы Денис Найденов сообщил, что 15 его наблюдателей с ночи пятницы не выходят на связь. Об этом пишет телеграм-канал «Открытые медиа».

Член партии «Справедливая Россия» Найденов поясняет, что еще в четверг, 10 сентября, наблюдателей задерживал СОБР. В течение трех часов их обыскивали, но позже, в пятницу, они отработали свои смены на участках.

Тогда же, после закрытия избирательных участков, наблюдатели собрались в одном из городских кафе. Последнее сообщение, которое Найденов получил от одного из них, содержало текст: «К нам подъехала полицейская машина».

На следующий день никто из группы 15 человек не появился ни дома, ни на работе.

Найденов написал заявление в полицию о пропаже людей, а также объехал изоляторы временного содержания, но не смог найти сотрудников.

«Я объезжаю все отделы полиции в городе. Фактически сорвана работа, у меня не осталось ни одного наблюдателя», — говорит политик.