За фальсификации на досрочном голосовании за 5 лет реальный срок не получил никто

Исследование практик уголовного преследования членов избирательных комиссий, которые участвовали в фальсификациях во время досрочного голосования с 2015 по 2020 годы показало, что из 13 дел лишь по 7 были вынесены обвинительные приговоры, но и они были относительно мягкими: виновным дают небольшие штрафы или условные сроки, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на «Голос». В отдельных случаях дела и вовсе закрывают, выписывая штрафы, которые не запрещают продолжать работу в избиркомах, так как не накладывают судимость.

Как отмечается, брать взятки за фальсификации на досрочном голосовании главам комиссий выгодно: при штрафах в 25-35 тысяч рублей, размер взятки составляет до 75 тысяч, говорится в докладе.

Из документа следует, что из 20 людей, которых за пять лет в итоге решили судить, лишь 12 понесли уголовное наказание: для половины это штрафы, а ещё для шести человек — условные сроки от восьми месяцев до двух лет.

Поясняют эксперты и то, как именно председатели производили фальсификации во время досрочных голосований: «Из 13 обнаруженных судебных актов семь говорят о фальсификации избирательных бюллетеней в период досрочного голосования. Так, члены избирательных комиссий заполняют заявления о досрочном голосовании и избирательные бюллетени от имени избирателей. Сведения об избирателях, которые не придут голосовать, члены комиссий достают разными путями».

При этом законодатели систематически отказываются ужесточать наказание за нарушение избирательных прав граждан России: «То Верховный суд скажет, что меры, принимаемые судами, соответствуют духу и букве закона, то есть менять ничего не надо, то правительство России высказывается, что не рассчитано, какие затраты будут из федерального бюджета при принятии закона. Придумывают различные поводы, чтобы не ужесточать наказание», — объясняет глава отделения «Голоса» в Кировской области Денис Шадрин.