Служба безопасности Украины начала расследование 15 новых дел против Порошенко

В отношении бывшего президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных дел.

Как пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Голованя, дела были открыты 4 сентября по статьям «Посягательство на территориальную целостность», «Свержение конституционного строя и захват государственной власти», «Государственная измена» и «Финансирование терроризма». Их расследует Служба безопасности Украины.

Адвокат рассказал, что по ряду дел заявителем выступает юрист Андрей Портнов. Сообщается, что в фабулах некоторых дел речь идет о банковской сфере, поэтому к их открытию могут быть причастны бывшие собственники Приватбанка. Защита бывшего президента Украины назвала дела сфабрикованными.