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Новости дня

11 сентября, пятница

[10:45]МВД просит Германию пустить их следователей к Навальному для проведения проверки
[10:30]Трамп рассказал о наличии у Вашингтона неизвестного никому "невероятного" оружия
[10:15]За фальсификации на досрочном голосовании за 5 лет реальный срок не получил никто
[09:36]Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений
[09:02]Сотрудники белорусской IT-компании записали видео после ареста их коллег
[08:23]Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября

10 сентября, четверг

[21:59]В Москве на три месяца продлили срок ареста фигурантам дела о торговле детьми
[21:15]В физическую устойчивость Трампа и Байдена в США верят больше, чем в психическую
[20:37]Российские власти приняли решение об открытии границы с Южной Осетией
[20:12]Возле ЦИК задержали выступавших против трехдневного голосования депутатов КПРФ
[19:58]Бастрыкин объявил о создании отдела по борьбе с искажением исторических фактов
[19:35]Минюст предложил лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса
[18:58]Вашингтон ввел санкции против троих граждан РФ и одного украинца
[18:02]Климов: ФБК хотел устроить протесты на фоне событий в Хабаровске и Белоруссии
[16:51]Троих младенцев признали потерпевшими по уголовному делу о торговле детьми
[16:03]Минздрав хочет запретить продажу некрепкого алкоголя людям до 21 года
[15:39]57% кандидатов, поддержанных "Умным голосованием", оказались представителями КПРФ
[14:52]Екатеринбург может вернуть прямые выборы мэра – Песков видит плюсы и минусы
[14:16]Песков ответил на слова Конте об обещании Путина и Помпео – об отравителях в Кремле
[13:30]Максим Кац за "Умное голосование", если нет кандидата от "Яблока" или Гопроектов
[12:48]"Живой или по частям": Колесникова требует наказать похитивших её силовиков
[12:16]Итальянский премьер заявил об обещании Путина расследовать отравление Навального
[11:43]Лукашенко: В стране сложно с законом, а прокуроры работают недостаточно активно
[10:52]Microsoft предупредила об атаке связанных с властями РФ хакеров на Байдена
[10:22]Интернет хотят подогнать под телевизор: властей просят "зарегулировать" Сеть
[09:24]The Insider: Навальный пришел в себя, психически он в норме на 100% и всё помнит
[08:51]Сенаторы США попросили обновить санкции по "акту Магнитского"
[08:18]Новый поворот в деле Навального. Похищения в РФ и Беларуси. Главное к 10 сентября

09 сентября, среда

[17:57]Белорусское телевидение выдало москвича из КПРФ за "неравнодушного белоруса"
[17:07]Марию Колесникову подозревают в призывах к "захвату власти". Ей грозит до 5 лет
[16:22]Ходорковский поддержал "Умное голосование" там, где нет независимых кандидатов
[16:08]Фанатов ЦСКА оштрафовали и запретили посещать матчи из-за бело-красно-белого флага
[15:54]Туск призвал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира
[15:26]В Екатеринбурге дали реальные и условные сроки торговцам воровской сувениркой
[15:23]Послы Швеции, Румынии и Австрии пришли "защитить" Светлану Алексиевич
[14:53]СК и прокуратура проводят проверку после урока ОБЖ в школе под Тюменью
[14:43]"Ну-ка проконтролируем до Берлина": Лукашенко попросил не смеяться над перехватами
[14:19]На москвичах начали проверять российскую вакцину от ковида
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[13:53]Сергей Лавров рассказал, когда Россия откроет границы с Казахстаном

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Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября

Политика
08:23, 11 сентября 2020

Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября
Владимир Путин // Скриншот из Youtube
Владимир Путин // Скриншот из Youtube

Президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров лично извинялись перед главой Сербии Александром Вучичем за пост в Facebook официального представителя МИД Марии Захаровой. Об этом заявил сам Вучич в интервью Informer: «Он [Путин] проявил порядочность, потому что уважает и меня, и Сербию», — сказал он. Также информацию РИА Новости подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что Путин извинился за «неосмотрительный пост».

Во время обсуждения в Совбезе ООН вопроса применения химического оружия в Сирии представитель США Черит Норман Шале призвал к прозрачному расследованию отравления Алексея Навального. «Мы призываем Россию к полной прозрачности и наказанию виновных. (…) Отравление Алексея Навального с использованием химического оружия совершенно недопустимо (…) Россия в прошлом использовала вещества из группы "Новичок". Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия», — сказал Шале, заверив, что США будут содействовать расследованию союзников (цитата по «Коммерсанту»).

Российские хакеры группы «Стронций» атаковали уже более 200 различных правительственных и неправительственных организаций США, связанных с предвыборной гонкой, пишет Microsoft. Помимо России, кибератаки шли из Ирана (группа «Фосфор») и Китая («Цирконий»). Под угрозой оказалась безопасность данных как Джо Байдена, так и Дональда Трампа. Отмечается, что в большинстве случаев хакерам не удалось преодолеть защиту. Отметим, что именно группа «Стронций» фигурировала в расследовании спецпрокурора Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Партия «Народ против коррупции» племянника Владимира Путина Романа Путина может быть расформирована за невыполнение минимальных требований по участию в выборах, пояснил «Ъ» член ЦИК Евгений Шевченко. «Они никаким образом не воспользовались возможностью серьезно поучаствовать в выборах», — пояснил он. Сам Роман Путин заявил, что собирается повлиять на итоговое решение Минюста, исправив «недочет, на который обратил внимание ЦИК». Для этого партия «оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся в ближайшее время».

Политик Ахмед Закаев сообщил «Кавказ.Реалии», что в Чечне были задержаны и неизвестно куда увезены два его брата и две его сестры. Он связывает это с тем, что заступился за Telegram-канала 1ADAT, публикующий информацию о пытках в Республике. Накануне там похитили 19-летнего блогера, которого до этого заставили сесть на бутылку.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в ходе Открытого чемпионата США обыграла Серену Уильямс со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Таким образом она вышла в финал US Open, где против неё выступит японская теннисистка Наоми Осака.

Теги: #Путин #Навальный #Чечня #Хакеры #Мария Захарова

Рубрика: Политика

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