Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября

Президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров лично извинялись перед главой Сербии Александром Вучичем за пост в Facebook официального представителя МИД Марии Захаровой. Об этом заявил сам Вучич в интервью Informer: «Он [Путин] проявил порядочность, потому что уважает и меня, и Сербию», — сказал он. Также информацию РИА Новости подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что Путин извинился за «неосмотрительный пост».

Во время обсуждения в Совбезе ООН вопроса применения химического оружия в Сирии представитель США Черит Норман Шале призвал к прозрачному расследованию отравления Алексея Навального. «Мы призываем Россию к полной прозрачности и наказанию виновных. (…) Отравление Алексея Навального с использованием химического оружия совершенно недопустимо (…) Россия в прошлом использовала вещества из группы "Новичок". Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия», — сказал Шале, заверив, что США будут содействовать расследованию союзников (цитата по «Коммерсанту»).

Российские хакеры группы «Стронций» атаковали уже более 200 различных правительственных и неправительственных организаций США, связанных с предвыборной гонкой, пишет Microsoft. Помимо России, кибератаки шли из Ирана (группа «Фосфор») и Китая («Цирконий»). Под угрозой оказалась безопасность данных как Джо Байдена, так и Дональда Трампа. Отмечается, что в большинстве случаев хакерам не удалось преодолеть защиту. Отметим, что именно группа «Стронций» фигурировала в расследовании спецпрокурора Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Партия «Народ против коррупции» племянника Владимира Путина Романа Путина может быть расформирована за невыполнение минимальных требований по участию в выборах, пояснил «Ъ» член ЦИК Евгений Шевченко. «Они никаким образом не воспользовались возможностью серьезно поучаствовать в выборах», — пояснил он. Сам Роман Путин заявил, что собирается повлиять на итоговое решение Минюста, исправив «недочет, на который обратил внимание ЦИК». Для этого партия «оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся в ближайшее время».

Политик Ахмед Закаев сообщил «Кавказ.Реалии», что в Чечне были задержаны и неизвестно куда увезены два его брата и две его сестры. Он связывает это с тем, что заступился за Telegram-канала 1ADAT, публикующий информацию о пытках в Республике. Накануне там похитили 19-летнего блогера, которого до этого заставили сесть на бутылку.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в ходе Открытого чемпионата США обыграла Серену Уильямс со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Таким образом она вышла в финал US Open, где против неё выступит японская теннисистка Наоми Осака.