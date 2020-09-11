Потерянную силовиками спутницу Навального не искали. Они даже не знают её имени

Мария Певчих, о которой ранее управление на транспорте МВД по СФО писало, что она якобы «уклонилась от дачи объяснений», ошибочно назвав её Мариной, пояснила «Медузе», что с ней никто не пытался связаться, проблем при перелете из России в Германию у неё также не возникло.

Как пишет издание, Певчих училась в МГУ им. Ломоносова и Лондонской школе экономики, она действительно живет в Великобритании, но часто бывает в России. В Фонде борьбы с коррупцией, где она работает с 2011 года, Певчих возглавляет отдел расследований и кроме сбора материалов также занимается написанием сценария для роликов Алексея Навального. Поэтому она была одним из шести людей, которые сопровождали политика в Томске. При этом все они жили в отдельных номерах гостиницы.

Как пишет «Медуза», девушка не летела на одном самолете с Навальным, а осталась в Томске, но после известия о госпитализации прибыла в Омск.

Отмечается, что при желании правоохранительные органы могли бы связаться с Певчих в любое время, так как её российский номер всегда включен, но ни на какие допросы, опросы или другие следственные действия её не вызывали.

Она обещала позднее дать более развернутый комментарий.