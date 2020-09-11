Ольга Егорова подала в отставку. Нового главу Мосгорсуда назначит Путин

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова официально подала в отставку. Об этом говорится в повестке Высшей квалификационной коллегии судей РФ, её заявление там рассмотрят 22 сентября. Должность она должна покинуть уже 23 октября этого года.

О возможном уходе Егоровой «КоммерсантЪ» писал ещё в конце июля, после того как после трех проведенных конкурсов, на которых на вакансию главы Мосгорсуда никто не откликнулся, включая саму Егорову, на четвертый раз свою кандидатуру подал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Он получил положительную характеристику, однако газета обращала внимание, что проблемы могут возникнуть в ходе согласования с администрацией президента, так как председателям Мосгорсуда назначает глава государства.

Как напоминает «Медиазона», Ольгу Егорову ранее уже не раз критиковали коллеги: Верховный суд говорил, что судьи Мосгорсуда обладают недостаточной квалификацией, а Второй кассационный суд с 2019 года уже три раза выдавал частные определения, указывая на «существенные определения» в Мосгорсуде, а также на «искажение самой сути правосудия» его судьями.