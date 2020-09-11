МВФ отказался выдавать Лукашенко почти $1 млрд на поддержку экономики в пандемию

Международный валютный фонд (МВФ) не станет выделять Беларуси запрошенные Республикой 940 миллионов долларов на поддержку экономики из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВФ Джерри Райса.

«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — заявил он.

Также Райс объяснил, что для оказания такой поддержки МВФ не выставляет четких условий, однако Фонду необходимы «гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер», которые бы обеспечили расход средств именно на «борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности». Подразумевается, что меры реагирования на эпидемию коронавируса у стран, получающих такую поддержку, соответствуют рекомендациям ВОЗ, однако Александр Лукашенко почти полностью игнорировал коронавирус, заявляя, что его нет, а в Беларуси от него никто не умирает.