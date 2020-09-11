"Чечня пробила дно": враг Кадырова №1 – об оппозиционере, посаженном на бутылку

Модератора телеграм-канала, критикующего власть в Чечне, заставили извиняться зверским способом и сняли эту казнь на видео.

Интерент облетело жуткое видео, на котором блогера, критикововшего власть в Чечне, заставляют «извиниться»: раздеться догола и сесть на бутылку. О потерпевшем известно, что это Салман Тепсуркаев – 19-летний модератор одного из телеграм-каналов, который жил за пределами Чечни. Предположительно, парня обманом выманили в Чечню, где и устроили показательное наказание.

Ролик вызвал огромный резонанс в сети. Жанр извинений в Чечне практикуется давно. Но на этот раз история, по выражению другого оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, «пробила дно». Такого еще не было.

В аппарате уполномоченного по правам человека республики говорят, что потерпевший к ним не обращался.

Блогер Тумсо Абдурахманов, которого за его критический настрой называют врагом Кадырова №1 в интернете, прокомментировал Sobesednik.ru случившееся.

– Очевидно, что это мерзкое действие было предпринято, чтоб запугать критиков, но получили они обратный эффект. Людей очень возмутило увиденное. Ходили слухи, что подобное происходит в застенках всевозможных отделов полиции, полков Росгвардии и даже в кабинетах чиновников, но люди были не готовы увидеть это своими глазами.

Поэтому возмущенное общество сейчас всячески протестует против этого. Те, кто до сих пор молчали, высказываются открыто. И высказываются очень жестко.

Исполнителями этого преступления, на мой взгляд, могут являться силовики, но их имена нам пока не известны.

А вычислили автора, я думаю, из-за его неосторожности и доверчивости незнакомцам.