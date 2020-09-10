В физическую устойчивость Трампа и Байдена в США верят больше, чем в психическую

Жители шести штатов сомневаются в том, что у Джо Байдена и Дональда Трампа достаточно сил для того, чтобы возглавить США. По их мнению, оба кандидата недостаточно крепки психически для того, чтобы занимать президентский пост.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения CNBC и Change Research, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».

Исследование проводилось в штатах Аризона, Флорида, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Как выяснилось, 51% жителей этих штатов не верят в то, что действующий президент Дональд Трамп достаточно устойчив психически, чтобы продолжать руководить страной. Приблизительно то же самое думают о Джо Байдене (52% респондентов).

Отмечается, что в физическую пригодность обоих кандидатов избиратели при этом верят больше. Так, 52% участников опроса указали на достаточно хорошую физическую форму Трампа, а 54% позитивно оценили форму Джо Байдена.

В целом результаты опроса показали, что Джо Байден опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта (49% против 45%), пишет издание.