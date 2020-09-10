Украинский политолог рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Несмотря на кажущуюся спокойной на фоне кризисной Беларуси политическую обстановку в Украине, в действительности Киев в последние недели тихо кипит. Более того, потенциальный взрыв протестной активности граждан страны, недовольных действиями команды избранного в 2019 году на пост президента комика Владимира Зеленского, делает ситуацию куда более напряженной и грозит Банковой серьезнейшими проблемами.

Более того, в украинском обществе и экспертной среде все чаще высказывается мнение о том, что до конца своего президентского срока Зеленский, вероятнее всего, не усидит, поскольку вокруг него активизировалось огромное количество «центров силы», каждый из которых не просто пытается перехватить инициативу, но еще и успешно это делает. На этом фоне политологи уже всерьез обсуждают, кто мог бы стать следующим президентом страны. Во-первых, многие из них верят в скорый импичмент или отставку по другим причинам, во-вторых, подавляющее большинство, и вовсе, уверены, что во второй раз народ Украины Зеленского на президентский пост выбирать не станет.

Разумеется, что при таких неутешительных для Зеленского перспективах в экспертной среде постепенно начинается перебирание имен политических деятелей, которые имеют наиболее высокие шансы возглавить страну в обозримом будущем. К примеру, не так давно в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал имена тех, кто может стать следующим президентом Украины. По его мнению, на данный пост претендуют Виталий Кличко, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков и Андрей Портнов.

В целом, названные Богданом фамилии многим экспертам могут показаться высказываниями дилетанта, мало понимающего в политическом устройстве страны и распределении основных сил на карте Украины с точки зрения электорального потенциала. Однако не стоит забывать, что автор этого высказывания, пусть и недолго, но все-таки возглавлял офис президента, а потому имеет полное право считаться не последним в политическом поле страны человеком.

Более того, известный украинский политолог Михаил Чаплыга, оценивая слова Богдана, в чем-то даже согласился с мнением бывшего высокопоставленного чиновника, впрочем, привел эксперт и свои имена, которые, по его мнению, также имеют весьма высокие шансы оказаться в кресле президента Украины.

«Предложенный список Андрея Богдана лежит на поверхности. Скажите пожалуйста, Разумков может стать президентом Украины? Может – при условии внезапного, неожиданного, непредсказуемого или любого другого ухода Владимира Зеленского. Разумков в этом случае будет исполнять обязанности президента, и теоретически с этой позиции он может добиться того, чтобы закрепиться на этом посту. Лично я бы поддержал его, потому что знаю давно как порядочного человека.

Что касается Виталия Кличко, то прогнозировать его кандидатуру достаточно просто, потому что в его штабе уже давно работают американские технологи, причем особо они не скрываются. Более того, Кличко пообещали пост президента намного раньше, когда Порошенко пошел в президенты, а Кличко — в мэры Киева.

Я не знаю, зачем Богдан раскрыл личности кандидатов на пост президента Украины — видимо, у него есть свои цели. Только к этому списку я бы добавил Арсена Авакова — его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов», — рассказал Чаплыга в интервью журналистам.