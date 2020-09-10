Песков ответил на слова Конте об обещании Путина и Помпео – об отравителях в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о создании специальной комиссии для расследования отравления Алексея Навального могли стать результатом недопонимания между ним и Владимиром Путиным.

«Я не исключаю, что (...) произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема "берлинского больного" [Алексея Навального] затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия», — приводит его слова РИА Новости.

При этом представитель Кремля вновь отверг возможность возбуждения уголовного дела из-за отравления оппозиционного политика: «Де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ», — передал он позицию президента.

Он также отметил, что за неимением данных берлинской лаборатории, которая определила, что Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок», а по данным СМИ, его новой модификацией, Кремль не может считать этот случай отравлением.

Также Песков отверг обвинения госсекретаря США Майка Помпео, заявившего ранее, что за отравлением могут стоять «высокопоставленные российские официальные лица». Пресс-секретарь считает, что это не так, а подобные обвинения недопустимы: «Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность» (цитата по РБК).