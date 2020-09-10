Новый поворот в деле Навального. Похищения в РФ и Беларуси. Главное к 10 сентября

Навального отравили новым «Новичком», Кипр мешает санкциям против Лукашенко, похищения и угрозы. Главное к утру четверга.

Навальный

Немецкая газета Die Zeite написала, что Алексей Навальный был отравлен новым видом «Новичка»: он более смертельный и убивает с задержкой. Политик должен был погибнуть в самолете, но из-за быстрой реакции пилота и врачей скорой, которые издание называет «цепь счастливых совпадений», ему удалось выжить. Применение этого яда, по данным газеты, исключает возможность покушения со стороны частного лица.

«Двухкомпонентный яд требует лабораторных условий и не может применяться обычными преступниками. Германские спецслужбы также полагают, что к отравлению не могла быть причастна зарубежная спецслужба, учитывая постоянное плотное наблюдение за Навальным ФСБ. Все это приводит к единственному вероятному заключению: приказ убрать оппозиционера отдал Кремль», — говорится в статье.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о высокой вероятности отравления Навального «высокопоставленными российскими чиновниками». Он пообещал сделать всё возможное, чтобы выявить причастных к этой попытке убийства. «Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть… И когда они видят попытку отравить диссидента, и они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это нехорошо для русского народа», — пояснил он в радиоэфире.

Беларусь

Мария Колесникова подтвердила, что её похитили, она намерена добиваться возбуждения уголовного дела по факту преступления: «Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину», — приводит РИА Новости заявление её пресс-службы. Она будет требовать привлечения к ответственности причастных к «незаконному удержанию и угрозам» в её адрес.

При этом санкции Евросоюза против режима Лукашенко ввести пока не получается — для этого нужно единогласное решение 27 стран, а Кипр решил заблокировать предложение, пытаясь вынудить ЕС ввести санкции против семи турецких компаний, добывавших газ в его экономической зоне, пишет Bloomberg.

А вот Сербия под давлением ЕС все же отменила совместные военные учения «Славянское братство» с Беларусью и РФ, однако, «чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или уменьшить последствия нападок», государство решило отменить все совместные учения с любыми странами на следующие полгода: «В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных мероприятиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом», — пояснил министр обороны Александр Вулин (цитата по politika.rs).

Россия

Бывший первый заместитель начальника отдела разведки и анализа Министерства внутренней безопасности США Брайан Мерфи в своей жалобе сообщил, что руководство ведомства (он называет имена) приказало ему в отчетах занижать степень серьезности проблем, связанных с вмешательством России в президентские выборы в США, пишет The New York Times.

В Чечне был похищен 19-летний чеченский активист Салман Тепсуркаев, которого ранее заставили сесть на бутылку, пишет «Новая газета». Издание пишет, что за преступлением могут стоять люди, близкие к правоохранительным структурам, а журналистам известно, где его держат.