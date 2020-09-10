Итальянский премьер заявил об обещании Путина расследовать отравление Навального

«Президент Путин в недавнем разговоре уверил меня, что Россия намерена разобраться, что произошло [с Алексеем Навальным], и сказал, что создаст комиссию по расследованию и готов сотрудничать с властями Германии», — сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте газете Il Foglio (цитата по Reuters).

Он также отметил, что «сотрудничество — это лучший способ предотвратить негативное влияние этого события на отношения России и ЕС».

Из приведенного отрывка заявления неясно, считает ли Конте случившееся с Навальным отравлением или нет, он этого слова не употребляет. Впрочем, он также не говорит, что Владимир Путин пообещал провести уголовное расследование по делу об отравлении своего главного критика, а лишь создать некую комиссию «по расследованию».

Как считают некоторые комментаторы в соцсетях, в том числе сообщение с подобным содержанием ретвитнул директор ФБК Иван Жданов, для настоящего расследования необходимо возбудить уголовное дело, а все заявления о создании комиссий, лежащих вне правового поля, — «подмена расследования напусканием тумана».