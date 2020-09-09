Памфилова заверила, что выборы пройдут "максимально честно и прозрачно"

Председатель Центральной избирательной комиссии сообщила о полной готовности избирательной системы к проведению Единого дня голосования 13 сентября, а также предшествующим дням — 11 и 12 сентября. Напомним, выборные дни в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой распространили на три даты.

Всего пройдет свыше 9 тысяч выборных кампаний в 83 регионах страны, заявила Памфилова. «Относительно отдыхают у нас в этот раз Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария», — пояснила она.

Глава ЦИК заверила, что текущая система голосования усовершенствована и «оздоровлена». «Поэтому этот Единый день голосования должен пройти как никогда качественно: максимально открыто, честно, прозрачно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться», — цитирует Памфилову «Российская газета».

В 18 регионах запланированы выборы высших должностных лиц, в 11 субъектах определят новый состав парламентов, а в четырех округах определятся с назначением дополнительных депутатов Госдумы.