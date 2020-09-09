"Мемориал" потребовал расследовать похищение чеченского оппозиционного блогера

Правозащитный центр «Мемориал» подготовил обращение в прокуратуру, УМВД и следственное управление СКР по Чеченской республике в связи с исчезновением модератора оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева.

19-летний Салман пропал 5 сентября, а 7 сентября в Сети появился ролик, где человек, похожий на него и полностью раздетый, говорит о «плохом» телеграм-канале, где ругают власть, называет себя ублюдком, обзывает свою мать и говорит, что от него отказался отец, пишет Znak.com.

После этого молодой человек садится на бутылку, говоря, что это наказание за его деятельность. Следом передает «эстафету» другим администраторам и подписчикам телеграм-канала.

Член Совета центра «Мемориал» Олег Орлов не уверен, что стоит ждать реального расследования дела. «Многие предыдущие преступления, совершенные "кадыровцами", так и не были расследованы, версии о непосредственной причастности Кадырова к преступлениям даже не проверяются», — заявил Орлов.