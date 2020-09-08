Валерий Соловей назвал Юлию Навальную новым лидером оппозиции

Политолог высоко оценил шансы жены Алексея Навального на политическое будущее.

Валерий Соловей в эфире YouTube-канала «Главтема Народ» высказался о Юлии Навальной как о возможном лидере оппозиции во время отсутствия Алексея Навального. И высоко оценил ее шансы.

– Вполне возможно, если она сама согласится на это (возглавить оппозицию. – Прим. Sobesednik.ru), – заявил профессор. – И это может оказаться очень эффективным решением.

Напомним, что ранее, во время президентской кампании в Беларуси весь мир наблюдал, как супруга арестованного кандидата Тихановского Светлана Тихановская из обычной домохозяйки превратилась в символ протеста. Также в 2018 году на выборы главы Серпуховского района Подмосковья выдвигалась супруга арестованного главы района Александра Шестуна Юлия. Она смогла зарегистрироваться, однако была снята судебным решением по жалобе одного из кандидатов.

Валерий Соловей высказал удивление по поводу отсутствия публичной реакции ФБК на происходящее, при том что у организации имеются все возможности для отличной коммуникации.

Отметим, что профессор не совсем прав: ФБК регулярно рассказывает о ситуации с Навальным на своих каналах, а также активно работает над «Умным голосованием». По прогнозу Валерия Соловья, на предстоящих выборах будет «дистанция колоссального размера между объявленными результатами и реальным волеизъявлением нашего общества». Профессор не исключает, что это станет поводом для всплеска протестных настроений.