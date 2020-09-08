В Новосибирске на встрече оппозиционеров мужчина разбил бутылку с желтой жидкостью

В Новосибирске сорвалась лекция, организованная оппозиционным городским сообществом, передает Znak.com со ссылкой на сотрудницу ФБК Ольгу Гусеву.

Мероприятие должно было состояться в штабе «Коалиция Новосибирск 2020». К началу лекции в офисе находилось около пятидесяти человек. В помещение ворвался неизвестный и разбил бутылку с желтой жидкостью со зловонным запахом.

Гусева пишет в своем микроблоге, что, предположительно, веществом в бутылке является оксид азота — сильнодействующий яд, который может вызывать в том числе отек легких.

«Коалиция Новосибирска 2020» была учреждена местными общественниками перед выборами в депутаты горсовета. Политическое сообщество призвано «противостоять возможным договоренностям» между КПРФ и «Единой Россией» на грядущих выборах.