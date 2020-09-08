Лукашенко согласился, что засиделся на кресле президента

Удерживающий свою должность президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с российскими журналистами объяснил, почему он появлялся перед камерами с автоматом во время протестов в Минске. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на федеральные СМИ РФ и телеграм-канал TUT.by.

«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — цитируют политика СМИ. Также он выразил опасения, что, если он уйдет, то его сторонников «будут резать».

При этом он признал, что во время попыток разгона митингов в Минске были переборы и с ними нужно разбираться, а также Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел на посту президента».

«Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу», — процитировал президента РБ главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

На встрече с Александром Лукашенко присутствовали представители RT, Первого канала, ВГТРК, НТВ и «Говорит Москва».