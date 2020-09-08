Источники сообщают о нахождении Колесниковой в гомельском погранотряде

Одна из лидеров протеста в Минске Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Об этом сообщает портал TUT.by со ссылкой на штаб Виктора Бабарико.

Накануне член президиума Координационного совета Мария Колесникова была похищена. Об этом сообщала свидетельница похищения.

О местонахождении Марии Колесниковой сообщили несколько анонимных источников. Но оперативный дежурный погранотряда в разговоре с адвокатом оппозиционерки Максимом Знаком заявил, что не знает ничего о задержании политика.

Государственный пограничный комитет подтвердил задержание Марии Колесниковой, но не уточняет, в связи с чем связана эта мера.

В самом погранотряде посоветовали обращаться за комментариями в пресс-службу ГПК, поскольку только они уполномочены говорить с журналистами. Официальный представитель ГПК Антон Бычковский в разговоре с «Интерфаксом» отказался опровергать или подтверждать эту информацию.

Ранее Хельсинкский Комитет в Беларуси направил рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям на расследование этого инцидента.