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"Может Навального давно нет в живых?": Сергей Михеев раскритиковал риторику немецкого правительства 

Политика
19:25, 07 сентября 2020

"Может Навального давно нет в живых?": Сергей Михеев раскритиковал риторику немецкого правительства 
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

История с ухудшением здоровья известного российского оппозиционера Алексея Навального, похоже, только набирает свои обороты, особенно, если оценивать политические последствия произошедшего. Так, европейские политики все чаще переключаются на агрессивную риторику, требуя введения новых санкций против России, обвиняя Москву в причастности к предполагаемому отравлению политика и блогера. 

Впрочем, для европейского истеблишмента вопрос отравления Навального уже не носит характер предположения. Ведь даже правительство Германии – страны, куда оппозиционера доставили для прохождения дальнейшего лечения, — не так давно выступило с заявлением о том, что в организме пациента найдены следы отравляющего вещества группы «Новичок».  

Официальная Москва, что вполне логично, отрицает эту версию и требует привести более весомые доказательства. В экспертной же среде единого мнения по этому поводу нет. И пока оппозиционные эксперты делают заявления о причастности российских властей к произошедшему, прокремлевские эксперты считают, что Навальный превратился в руках Запада в довольно действенный инструмент давления на Россию. Бытует даже мнение о том, что ради еще более широкого резонанса Алексея Анатольевича могут превратить в «жертву Кремля». К примеру, известный политолог Сергей Михеев в эфире радио «Вести» высказал тревожную мысль о том, что российского оппозиционера уже может не быть в живых. Впрочем, своими вопросами политолог исходил как раз из манеры европейских политиков, предложил им доказать обратное.  

Сергей Михеев

«Вопросов к немецкой стороне действительно много. Они требуют от нас какие-то отчеты. Навальный — гражданин России, с ним что-то случилось, неизвестно что, случилось на территории России, почему мы вообще должны давать вам какие-то отчеты и проводить для вас какие-то расследования? Это вообще не ваше дело.  

Да, мы позволили ему вылететь в Германию, причем сделали это, нарушая российское законодательство. Скажите спасибо. Мы это сделали, чтобы нас не обвиняли направо и налево, но нас все равно обвиняют. По сути мы сделали жест доброй воли: хотите забрать — забирайте. И сразу после этого история начала обрастать разного рода подробностями, которых до этого не было. Я не перестану повторять: если бы Навального действительно хотели бы убить, его бы оставили в России. Мы пошли вам навстречу, и тут же получили массу обвинений в свой адрес.  

Теперь из-за проблем со здоровьем у одного человека они собираются делать выводы касательно огромным геоэкономических проектов, которые к этому не имеют никакого отношения. Здесь возникает только одна мысль: значит, они использовали эту ситуацию для того, чтобы встроить ее в решение некоторых проблем. Им не нужен Навальный, они думают, как выгоднее его использовать.  

Ситуация с Навальным очень похожа на ситуацию со Скрипалями: новые санкции, новое давление. Германии нет никакого дела до Навального.  

Более того, сейчас даже никто не знает, где он находится. По слухам, его перевезли в другую клинику: почему его нам не покажут? Почему к нему никого не допускают? Почему Германия его спрятала? Покажите нам фото, покажите Навального, который находится в коме. Может Навального давно нет в живых? Будьте добры доказать нам обратное — почему что-то доказывать должна исключительно российская сторона», — сокрушается Сергей Михеев.  

Стоит отметить, что совсем недавно клиника «Шарите» выступила с заявлением, что Алексей Навальный вышел из комы. Более никаких данных, равно как и каких-либо фотографий, немецкие специалисты не предоставили. 

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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