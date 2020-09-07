Лукашенко заявил, что протесты вскрыли ряд недостатков в органах власти

События в Белоруссии во время и после выборов президента показали недостатки в работе некоторых органов власти и системах управления в стране. Так Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Об этом сообщает ТАСС.

«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что из этих событий необходимо извлечь уроки.