Белковский проговорился о новом фаворите Путина и рассказал о самом болезненном ударе для президента 

Мировая пандемия коронавируса внесла коррективы практически во все сферы деятельности человека. И дело не только в экономическом секторе, ведь даже политическая стратегия тех или иных стран в новых условиях заметно меняется, стараясь подстроиться под текущую динамику событий и вызовов. Коснулось это и Российской Федерации. Кто знает, быть может, не случись пандемии и карантина, не было бы и никаких инициатив по поводу внесения поправок в Конституцию страны, вместе с которыми законодатели приняли и норму об обнулении президентских сроков Владимира Путина, заметно смешав карты многочисленным экспертам, делавшим ставку на совершенно другой сценарий, предполагающий выбор преемника и осуществление транзита власти.

Впрочем, дискуссия вокруг предполагаемого транзита власти в России себя еще не изжила. Более того, она постепенно обрастает новыми подробностям и раз за разом демонстрирует способность извиваться, не позволяя экспертам остановить окончательный выбор на той или иной версии.

К примеру, немногим ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявлял, что в Кремле проводят полноценный кастинг на роль преемника Путина, а задолго до него политологи наперебой соревновались в подборе персон, которых можно было бы назвать фаворитами самого российского президента, которым он потенциально готов предать бразды правления. Впрочем, не так давно известный российский политолог, публицист и радиоведущий Станислав Белковский фактически проговорился о новом фаворите российского президента, назвав имя, которое прежде практически нигде не звучало. Кроме того, эксперт попутно рассказал о том, что может стать самым болезненным ударом для Владимира Путина в обозримом будущем.

«История с Навальным создает для Владимира Путина достаточно большие проблемы, потому что теперь появится вопрос: контролирует ли Российская Федерация запасы химического оружия и компоненты к ним, или не контролирует? Самый болезненный удар, который Путин может получить в результате новых санкций из-за казуса Навального — это история с вакциной, которой президент страшно гордится.

Владимир Путин вообще сейчас весь сконцентрирован на биотехнологиях, на новейших разработках в этой сфере — этим сейчас непосредственно занимается его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, его ближайший друг Игорь Сечин, и, наконец, новый фаворит президента — Кирилл Дмитриев, российский финансист, генеральный директор РФПИ.

И вот если здесь Запад его «прищучит», если Россия потеряет возможность участвовать в новейших биотехнологических разработках, в том числе вакцины от COVID-19, это станет для Владимира Путина действительно болезненным ударом», — заявил Белковский.