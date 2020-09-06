МИД Украины: Отношения Киева и Минска уже не будут прежними

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканал «Прямой» назвал причины, по которым испортились отношения между Украиной и Беларусью.

«Не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Белоруссии, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — цитирует Кулебу «Коммерсантъ». Политик заявил, что из-за произошедшего отношения между странами уже не смогут быть прежними.

Напомним, в Минске была задержана группа Россиян из «ЧВК Вагнер». Президент РФ Владимир Путин тогда назвал этот инцидент провокацией со стороны Украины и США. По его словам, россиян использовали «втемную», якобы для дестабилизации ситуации в стране.