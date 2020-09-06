Активисту в Пензе не позволили задать губернатору вопрос о "кукле Путина"

В Пензе люди в штатском грубо оттащили местного активиста Антона Самошина от губернатора, которому он хотел задать вопрос о фигурантах дела о «кукле Путина». Об этом пишет «ОВД-Инфо».

После того, как неизвестные в гражданской одежде отвели активиста от главы региона, к нему подошли полицейские и сообщили, что на Самошина написано заявление о нападении.

Сейчас Самошин находится в Ленинском отделе полиции, к нему никого не пускают.

Напомним, двое активистов из Пензы получили условный и реальный сроки за демонстрацию чучела с изображением президента РФ Владимира Путина. Прокурор оспорила решение суда по этому делу как слишком мягкое.