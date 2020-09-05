"Просто обнесли офис": Обыск в "Открытой России" проходит из-за дымовой шашки

В офисе «Открытой России» в Санкт-Петербурге проходит обыск. Правоохранители зашли в здание вслед за активистами, которые после этого перестали выходить на связь. Пресс-служба «Открытки» сообщает, что мероприятия проводит Следственный комитет.

В рамках обыска силовики изымают технику организации, в частности вынесли принтер. Как пишут активисты, это в СК посчитали необходимым в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщает в своем Twitter председатель РОО «Открытая Россия» Анастасия Буракова, его возбудили из-за того, что некто бросил на улице дымовую шашку во время одной из акций солидарности с Хабаровском 22 августа. После этого был задержан 26-летний мужчина, который мог посетить другой офис «Открытой России». При этом в организации отрицают связи с этим человеком.

Буракова уверена, действия властей производятся, чтобы помешать работе активистов: «Просто обнесли офис». Она также отмечает, что «безотлагательное» постановление об обыске выдано за сутки до самого мероприятия.