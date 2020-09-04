Туск: в 2014 году Лукашенко хотел возглавить объединенное государство Украины и Беларуси

Бывший глава Европейского Совета Дональд Туск утверждает, что в 2014 году Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам поддержать объединение Украины и Беларуси для противостояния России. Об этом пишет telegram-канал «Новый Век».

По словам Туска, с таким предложением Лукашенко выступил сразу после событий в Крыму и на Востоке Украины, опасаясь, что на этом Москва останавливаться не собирается.

«Он в то время просил поддержать его предложение по созданию белорусско-украинского союза, в котором он стал бы президентом двух стран», – заявил экс-глава Евросовета.

Более того, президент Беларуси утверждал, что такое объединение будет единственным способом остановить «агрессивные намерения России» и предотвратить еще более серьезные последствия.

Однако, как отмечает «Новый Век», в условиях нынешней напряженной ситуации в связи с событиями в Беларуси и известиями об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» заявления Туска могут оказаться лишь способом спровоцировать новый виток конфронтации между Москвой и Минском.