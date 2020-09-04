МИД РФ призвал не политизировать отравление главного оппонента Кремля боевым ядом

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил о недопустимости «голословных обвинений» в деле об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального отравляющим веществом из семейства «Новичок».

Он также призвал представителей Евросоюза и западных стран отказаться от рассмотрения дела об отравлении критика Кремля в политическом контексте: «В связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Алексея Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии"», — приводит его слова ТАСС.

Также Грушко заявил, что стоит продолжить изучение подробностей инцидента через классические каналы связи в виде запросов Генеральной прокуратуры, что, по его словам, позволит выяснить «реальные» обстоятельства.

Ранее, после того как вооруженные силы Германии установили, что Навальный был отравлен именно «Новичком», канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Кремля ответов, которые до сих пор не последовали. Российская сторона отрицает возможность криминализации дели и отравление как таковое.