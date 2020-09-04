Главы МИД Британии и Германии обсудили отравление Навального и режим Лукашенко

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о состоявшихся телефонных переговорах с главой дипломатии Германии Хайко Маасом. Об этом говорится на сайте МИД Объединенного королевства.

В ходе беседы они пришли к согласию относительно необходимости тесного сотрудничества в вопросе реакции на отравление российского политика Алексея Навального. Великобритания намерена поддержать позицию Германии, и они обе считают использование отравляющего вещества из семейства «Новичок» в этом случае нарушением конвенции о запрете химического оружия. Они полагают, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства.

Также они солидарны и в вопросе важности санкций и международного давления в отношении режима формального президента Беларуси Александра Лукашенко. Они подчеркнули важность взаимодействия в рамках ОБСЕ для расследования нарушения прав человека в Республике и фальсификации выборов президента.