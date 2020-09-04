Генсек НАТО абсолютно уверен, что Навального отравили "Новичком"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию наказать виновных в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, нет никаких сомнений в том, что для этого использовалось отравляющее вещество из семейства «Новичок».

«Мы призываем Россию к участию в беспристрастном международном расследовании, чтобы виновные были привлечены к ответственности», — приводит его слова Znak.com. Столтенберг также призвал раскрыть программу создания «Новичка» перед организацией по запрещению химического оружия.

Он также обратил внимание на то, что Навальный уже не первый оппозиционер, на жизнь которого покушались в России, что влияет на состояние общества в целом: «Мы видим, что на лидеров оппозиции, критиков российского режима совершают покушения, а их жизни угрожает опасность. Некоторые даже были убиты. Это не просто нападение на одного человека, это покушение на основные демократические права. Это является серьезным нарушением международного права, требующим реакции международного сообщества».