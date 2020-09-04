"Оставить открытые каналы для диалога". ЕС не вводит санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко из-за голосов Германии, Франции и Италии. Об этом сообщили источники газеты Die Welt.

Как сообщает издание, против внесения Лукашенко в санкционные списки сначала выступила Германия, после чего ее поддержали Франция и Италия. Берлин обосновал позицию тем, что с господином Лукашенко нужно оставить «открытыми каналы для диалога». Однако некоторые страны ЕС выступают за введение против него общих санкций Евросоюза. Среди них — Польша, Литва, Эстония и Латвия.

Государства ЕС обсуждают введение санкций против Белоруссии, связанных с протестами, которые до сих пор происходят в стране со дня президентских выборов. За время протестов задержано 7,4 тыс. человек, пострадало больше 800, четыре погибли.